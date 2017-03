ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಪಘಾತ, ಪೈಲಟ್ ಸಾವು

ಮೇದಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೂ ಪೈಲಟ್ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತುರ್ತುಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.

Dr.Shailendra and Dr.Komal are in the ICU. The other two have sustained minor injuries. /4

English summary

An Air Ambulance of Medanta Hospital with a five member crew crash landed after it caught fire near Bangkok. The pilot died while four others including two doctors and a nurse were injured