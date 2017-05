ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಆಲಾಪ್ ನರಸಿಪುರ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೃತದೇಹ ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 20) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 15:48 [IST]

English summary

An Indian origin electrical engineering student dies near Fall Greek in America on Friday, May 19th. His identifications yet to be known.