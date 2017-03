ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಯೋಗಿ ಆದೇಶಗಳ ರವಾನೆ ಸರಾಗ !

ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಐದಾರು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ.

English summary

A week after assuming office and without a single cabinet meeting, chief minister Aditya Nath Yogi has taken 50 decisions that have drawn mixed response and produced varied results.