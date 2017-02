ಗರಿಗೆದರಿದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ನಬ್ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರವಾಹ

'ಗೇಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗನ್' ಎನ್ನುವ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳ ಸರಮಾಲೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

The cover page of 1984 khadi India calendar didn't have any picture of Mahatma Gandhi, Second page had Indira Gandhi pic.twitter.com/bncAZTc7gU

Digvijaya Singh sharing morphed image of Owasi and @AmitShah to polarize Hindu Muslims in UP @digvijaya_28 pic.twitter.com/Ocvc4Mrw6X

Dr.Subramanian Swamy is definitely the most pro Hindu one man army of our times! @Swamy39 pic.twitter.com/adqURELrPi

#ISRO 's last 40 years expenditure is about half of NASA’s single year budget. #FactoftheDay

WB Govt Budget 2017-18 Rs 2815 Cr allocate for Madrasah & Rs 2154cr for Industries. Madrasah is More Important than Industrial development? pic.twitter.com/Wn8kCkwTVz

Bible Distribution program in Schools. India does not need Bible...We need school books is GOI sleeping? #SaveOurYouth pic.twitter.com/N2JVr0ho6j

This is how Sonia Gandhi Treated the dead body of Former PM PV Narsingha Rao..!! @INCIndia pic.twitter.com/k5q3AXEErB

English summary

Republic News TV said to be launched in March/April 2017. Arnab Goswami is Co-founder and MD of this news channel. Some of the tweet samples published from Republic News handle.