ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಶಿಕಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಯ ಕಾಡಿತೇ?

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 14:13 [IST]

Tamilandu CM O Pannerselvam asked to rush to Poes garden in Chennai by Sasikala. Speculation is OPS may be asked to step down as CM to pave way for Sasikala. To avoid PM Modi interference in TN politics, did Sasikala has taken this step?