ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ

ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ತಂದಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ.

English summary

Tamil Superstar Rajnikath streached his support to Jallikattu agitation by saying he will join the protest.