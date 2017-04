ಬಸವಣ್ಣ, ರಾಮಾನುಜರ ನೆನೆದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತಂಪೆರೆದ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೀವನ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 12:53 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi today spoke about the need for replacing VIP with EPI (Every person is important) during his Mann ki Baat address on April 30th, 2017 (Sunday).