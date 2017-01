ಗಂಡನ ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಅಂದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಯಾದವ್ ನ ಪತ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:29 [IST]

English summary

With the BSF set to submit its report on the bad food claims made by one its soldiers, another Facebook post has gone viral. This time it is the wife of the soldier Tej Bahadur Yadav who has taken to Facebook to say she is unable to get in touch with her husband.