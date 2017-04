ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಜತೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ!

ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಮಂಗಗಳ ಜತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಗಳ ಜತೆಗೇ ಬಾಳು ಬದುಕಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

English summary

8 year old girl living with monkeys found in jungles of Uttar Pradesh. Living in the wild with no human contact she acts like monkeys says doctors.