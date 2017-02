ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ರಜೆ ಹಾಕಿದ 59 'ಕೋಬ್ರಾ' ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 'ಕೋಬ್ರಾ' ದಳದ 59 ಕಮಾಂಡೋಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 6, 2017, 18:46 [IST]

English summary

In an unusual case 59 trainee commandos of CRPF elite jungle warfare and counter-Maoist squad CoBRA have gone missing from a train just before they were to report for duty.