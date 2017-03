ಜಯಲಲಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರುಚುನಾವಣೆ ಏ. 12ಕ್ಕೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ; ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರು ಚುನಾವಣೆ.

English summary

Jayalalitha's R K Nagar goes to by poll on April 12. By poll was necessitated due to the death of Jayalalitha. She was elected in this North Chennai constituency for the second time in 2016 general election.