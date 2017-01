ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ 'ಆಹಾರ ಕಾಂತಿ'

ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಕುರುಕುಲು ಪದಾರ್ಥ, ಕೋತಿನಾಷ್ಟ, ಚಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:39 [IST]

English summary

Hebbar's Kitchen is all about Indian veg recipes.Hebbar's Kitchen is Indian vegetarian recipes collection app. First indian food recipe app to offer step-by-step photo recipes with a brief square short video.