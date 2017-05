'ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಉರುಳೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಮಾಮೂಲು'

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಡೆ ಉರುಳಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 15:12 [IST]

Venkatesh Kulkarni, industrialist shares his Uttarakhand chardham travel experience with Oneindia Kannada.

