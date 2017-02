ಜಯಲಲಿತಾ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ : ಟೈಮ್ ಲೈನ್

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಕೇಸಿನ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಆವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ, ತೀರ್ಪು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೇಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಓದಿ

Story first published: Tuesday, October 7, 2014, 13:56 [IST]

English summary

When the trial court in Bengaluru convicted Jayalalithaa, it had also said that due to the long pendency of the case, she had the benefit of becoming chief minister twice. Will the same apply to Sasikala who was the second accused in the case?. Here is the chronology of events from 1996-2017.