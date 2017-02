LIVE: ಶಶಿಕಲಾ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭದ್ರತೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 10:00 [IST]

English summary

The future course of Tamil Nadu politics will be decided with the Supreme Court set to deliver its verdict in the Jayalalithaa disproportionate assets case on Tuesday. A Division Bench comprising Justices Pinaki Chandra Ghose and Amitava Roy are expected to deliver separate verdicts.