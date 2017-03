ಶೇ.72 ಮೀಸಲಾತಿ: 2018ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ತಂತ್ರವೇ..?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ. 72ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Reservation related to employment and education in Karnataka will be increased to 72% , Chief minister of Kranataka, Siddaramaiah told. He was addressing a programme in Palace ground , Bangalore, on 27th March.