'ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ' ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

Bangalore

ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Beware of cheating in the scheme name of Bheti Bachavo Bheti Padavo. Cheaters telling that, 2 lakh rupees given in the scheme. But there is no such grant under the scheme.