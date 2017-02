ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಹದಿನೇಳರ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಗದೀಶ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಫೊಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 12:46 [IST]

English summary

The Ramamurthy Nagar police in Bengaluru arrested a 26-year-old event manager on Tuesday, for allegedly raping a minor girl student.