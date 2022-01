Travel

oi-Mahesh Malnad

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 17 ಮುಖ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉಪ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ. ತೀರಾ ಪುಟ್ಟದು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎರಡುಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 10 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಕಲೆ, ಊಟೋಪಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೆಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು.

ನಾನು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಏ! ಮಳ್ಳು ಗಿಳ್ಳನೆ ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ? ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆ ಕಡಿದು ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬುರುಡೆ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಇದ್ಯಂತೆ. ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲಪಾ.. ಇನ್ನು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ನಾನು! ಮನೇಲ್ ಕೂತ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾಗಗಳು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ.

ಭಾರತಸ್ನೇಹಿ ದೇಶ ಭೂತಾನ್ ಎಂಬ ಭೂ ಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಲ್ಲಿಯವರನ್ನು ಹಲವರು ವಿದೇಶೀಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಡುಗೆ, ಆಹಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾರತದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಅವರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಗಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಲಿನ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ನೇಯ್ದ ತರ ತರದ ಉಡುಗೆಗಳಂತೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವಾಗಲೀ, ಬದುಕಾಗಲೀ ಎಲ್ಲೂ ಓದಲು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ಸವ ಕಳೆದು 4 ದಿನ ನಾನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾಗಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡಿತ್ತೇ ವಿನಃ, ಸುಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳು, ದಂಗೆಗಳು - ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹೊಡೆದಾಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸಮಂದಿ Mam how are you feeling in our state? Are you comfortably enjoying ? ಎಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

English summary

Here is the travelogue about Nagaland and Hornbill Festival. Nagaland Travel and Tourism Guide. Nagaland Hornbill Festival is one of the largest celebrations of the indigenous warrior tribes of Nagaland. Know more.