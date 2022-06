ಕೋಚ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿದ ಮಹಿಳಾ Sailor

Sports

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 9: ಮಹಿಳಾ ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಕಲ್ ಪಟುಗಳ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನಾವಿಕ(Sailor) ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಇದಾಗಿದೆ.

"ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಾವಿಕರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(SAI) ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (YAI) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ACTC ಮೂಲಕ SAI ನಿಂದ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

"ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಫೆಡರೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಫೆಡರೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸಾಯ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಕೋಚ್ ಅಮಾನತು: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ ಮಯೂರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಶರ್ಮರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಸಿಎಫ್ಐ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(SAI) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ ಮಯೂರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಶರ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿವೆ.

English summary

The Sports Authority of India (SAI) has received a complaint from a female sailor currently on a foreign exposure camp who has accused a coach of making her feel uncomfortable and creating mental pressure during training.