ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕದನ ಎಂಬಂತೆಯೇ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ. ಸೋತ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ, ಕಾವೇರುವ ವಾತಾವರಣ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮೆರೆದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

100ನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದವು. ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ರೇಕದ ವರ್ತನೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋರಿದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿದರು.

English summary

There was a lot of love on display off the pitch as Indian cricketing great Virat Kohli gifted Pakistan pacer Haris Rauf a signed Indian cricket team jersey in a heartwarming moment. BCCI Share This Video in Twitter Later its went Viral.