ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಗ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ: ಪೊಲೀಸರು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹರ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ

Shivamogga

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 21: ಭಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ "ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು'' ಎಂಬ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾನವತಾವಾದ, ಸಮಾಜವಾದ, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ತತ್ವದ ತವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಗ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತ ವಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಸಮೂಹವೇ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿವೆ. ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈಗಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

English summary

BajrangDal Activist Murder Case: Is Local Police Able to Control the Situation as Tension prevailed in Shivamogga town after a 26-year-old Hindu activist was hacked to death. Karnataka Police dept should send more Police Troops to handle the situation. Know more.