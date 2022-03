Lucknow

oi-Sunitha B

ಕಾನ್ಪುರ ಮಾರ್ಚ್ 01: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಜಿಐ) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಕನ್ನೌಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯೂಷ್ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಜಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 334 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಜಿಐ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಪಿಯೂಷ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ಕೊಠಡಿಗಳು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗಿದ್ದೋನ್ ಹೇಗಾದ ಕಾನ್ಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಷ್ ಜೈನ್?

English summary

Perfume businessman Piyush Jain had come into the limelight not only on the media but also on social media after the raid of Directorate General of GST Intelligence (DGGI) and Income Tax Department.