ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿತ್ರಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

Kolkata

oi-Mahesh Malnad

ಕೋಲ್ಕತಾ, ಜನವರಿ 8: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ(ನೇತಾಜಿ ಸೋದರನ ಮಗಳು) ಪ್ರೊ ಚಿತ್ರಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಹೃದಯಸ್ತಂಭನವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಘೋಷ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೇತಾಜಿ ಸೋದರ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಪ್ರೊ ಚಿತ್ರಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ ಚಿತ್ರಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಲೇಡಿ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರು.

Professor Chitra Ghosh made pioneering contributions to academics and community service. I recall my interaction with her, when we discussed many subjects including declassification of files relating to Netaji Bose. Saddened by her demise. Condolences to her family. Om Shanti. pic.twitter.com/2sflRB8mPb