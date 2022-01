Karnataka

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಜನವರಿ 31: ಕೊರೊನಾ ರೂಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ದುನಿಯಾ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ 50-50 ರೂಲ್ಸ್‌ನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಮ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ.

ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್‌ಗಳಿಗರುವ 50% ಅವಕಾಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೂರರಷ್ಟು ಆಸನ ಭರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನೈಟ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.

English summary

The state has been freed from the Corona Rules from today. New Duniya will start in the state from today. New business trading is about to begin. Rule 50-50 has been cleared by the state government.