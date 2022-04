ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಸದೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

International

ಉಕ್ರೇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5: ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಷ್ಯಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಶಾಂತಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಯ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮುಕ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಲೆಸಿಯಾ ವಾಸಿಲೆಂಕ್ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು "ಅನೈತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸ ಬರೆದ ಉಕ್ರೇನ್ ತಾಯಿಯಂದಿರು

Russian soldiers loot, rape and kill. 10 y.o. girls with vaginal and rectal tears. Women with swastika shaped burns. Russia. Russian Men did this. And Russian mothers raised them. A nation of immoral criminals

