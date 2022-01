NeoCov: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ: ನಿಯೋಕೋವ್ ಅಂಟಿದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಾವು ಪಕ್ಕಾ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ವುಹಾನ್, ಜನವರಿ 28: ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದು ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವುಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಿ ನಿಯೋಕೋವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಕೊವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಿ ನಿಯೋಕೋವ್ ಸೋಂಕು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಸೋಂಕು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯೋಕೋವ್ ವೈರಸ್ ಹೊಸದಲ್ಲ. MERS-CoV ವೈರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2012 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ SARS-CoV-2 ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

English summary

NeoCov Coronavirus Variant: Scientists in Wuhan have warned of a new variant of coronavirus—NeoCov, currently circulating in South Africa. It has High Death and Infection Rate says Report.