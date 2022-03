International

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೀವ್, ಮಾರ್ಚ್ 1: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ(ಸಿಇಓ) ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, SOS ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಾವು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಓ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

As the war and humanitarian crisis in Ukraine escalates, we're taking more actions to help: SOS alerts, protecting users from cyber attacks, disrupting disinfo campaigns + more. We're also providing M in donations and in-kind support for relief efforts. https://t.co/LVHTgxoUne