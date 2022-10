ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28: ಎಂಸಿಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುರುವಾರ ಘಾಜಿಪುರದ ಹೂಳು ತುಂಬುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿನ ಕಸದ ರಾಶಿಯು ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೂ, ದೆಹಲಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (ದಿನಕ್ಕೆ 10,990 ಟನ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (ದಿನಕ್ಕೆ 3,330 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್). ಗಾಜಿಪುರದ ಡಂಪ್ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇ-ಕಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದರೂ ಒಣಕಸದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು; ಕಾರಣ ಏನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2015-16ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2016-17ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 132.78 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

English summary

Ahead of the MCD polls, politics over garbage are heating up in the capital, with BJP and AAP workers clashing at Ghazipur's silt-filling site on Thursday.