ಯುಪಿಯ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡೆಂಗ್ಯೂ: ಒಂದೇ ದಿನ 5666 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಲಕ್ನೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5666 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳೀಮದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೇಕು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಓಜಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಲಾರ್ವಾಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 12344 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 5666 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 18000 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಆಗಿದ್ದು 911 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ 749 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜೌನ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 366 ಮತ್ತು 325 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

English summary

Hundreds of dengue patients have been hospitalized in several districts of Uttar Pradesh. 5666 dengue cases have been recorded in the last 24 hours.