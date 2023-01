India

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 17: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೋಟೆಲ್ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅವರು 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಮದ್ ಷರೀಫ್ ಎಂಬುವವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2022 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕಾರ 23,46,413 ರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಹೈನೆಸ್ ಶೇಖ್ ಫಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಝಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಯುಎಇ ಕಚೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು. ಅತಿಥಿ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

'ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 11.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಲ್‌ ಅನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇನ್ನೂ 23,48,413 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್‌ 22, 2022 ರಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ನವೆಂಬರ್ 20, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 22, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 419 (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ), 420 (ವಂಚನೆ), ಮತ್ತು 380 (ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

