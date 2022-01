ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ನಾಯಕ

India

oi-Puttappa Koli

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಜನವರಿ 18: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಲು ಕಾರಣವಾದ 2016ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್, ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

"ಅವರು (ಹರೀಶ್ ರಾವತ್) ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೂರು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬಹುದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಬಾಗಲು ಅಥವಾ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧಾರ್ಚುಲಾದಿಂದ ಮಂಗಲೌರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡುಕೇಶ್ವರದಿಂದ ಜಸ್ಪುರದವರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು "ಹರೀಶ್ ಭಾಯ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಗೋಡಿಯಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹರಕ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟದಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಫೆ.14ರಂದು ಮತದಾನ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನವರಿ 21ರಿಂದ ಜ.28ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 29ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜನವರಿ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೆ.14ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Harak Singh Rawat, who is eager to rejoin the Congress after his ouster from the BJP, said on Tuesday how many times he is ready to apologize to former chief minister Harish Rawat for the interests of Uttarakhand.