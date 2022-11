Gujarat Election 2022: 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

India

oi-Sunitha B

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಮುಂಬರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಧೋರಾಜಿಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರಭಾಯಿ ಪಡಲಿಯಾ, ಖಂಭಾಲಿಯಾದಿಂದ ಮುಲುಭಾಯಿ ಬೇರಾ, ಕುಟಿಯಾನದಿಂದ ಧೆಲಿಬೆನ್ ಮಾಲ್ದೇಭಾಯ್ ಒಡೆದಾರ, ಭಾವನಗರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಸೇಜಲ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ದೇಡಿಯಾಪಾದದಿಂದ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಹಿತೇಶ್ ದೇವ್‌ಜಿ ವಾಸವ ಮತ್ತು ಚೋರಿಯಾಸಿಯಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ 182 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 160 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. 160 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮಹಿಳೆಯರು, 13 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 24 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು 69 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bharatiya Janata Party (BJP) on Saturday released the second list of six candidates for the upcoming Gujarat assembly elections. BJP has given tickets to two women in the second list of six candidates.