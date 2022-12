Cyclone Mandous: ಭೀಕರ ಅಲೆಗಳು, ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮರಗಳು, ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮನೆಗಳು.. ಚಂಡಮಾರುತ ತಂದ ದುರಂತ

India

oi-Ravindra Gangal

ಚೆನ್ನೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9: ಮಾಂಡೌಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ(Cyclone Mandous) ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಧಾರಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಎನ್‌ಐ' ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

'ಮಾಂಡೌಸ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಇದು ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್‌ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Cyclone Mandous : ಚಂಡಮಾರುತ: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

English summary

Cyclone Mandous is fast approaching the coast of Tamil Nadu. Trees are falling due to gust of wind. It is raining heavily. The rising waves on the beaches are shocking people. All this has been captured in the photos tweeted by news agency 'ANI',