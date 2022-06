ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಕುಸಿತ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು

Business

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಜೂ. 15: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ ಕ್ರ್ಯೂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 8 ಸೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 0.1% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 118.85 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರ್ಯೂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 26 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.2% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 120.91 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಾರ 75 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ತೈಲೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ (ಒಪೆಕ್‌) ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಆಕ್ರಮಣ ಹಾಗು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಡೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪೆಕ್‌ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ, ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಬಿಯಾದಿಂದ ರಫ್ತುಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ.

