Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 3: ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುಪಿಯ ಅವಧಿಗಿಂತ ಎನ್‌ಡಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಚೆಕ್ ಬುಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೊಸ ಸ್ಮಶಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

English summary

The finance minister Nirmala Sitharaman said no tax has been levied either on cash withdrawals from bank accounts, issuance of new cheque books or on crematorium or hospital beds and ICUs. a GST has been levied only on the construction of new crematoriums and the equipment used in it. Funeral, cremations or burials are not taxed, she said.