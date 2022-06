Business

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೀವ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಜೀವಿತದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವಿಮಾ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಎರಡನೆಯದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ತಡವಾದಾಗ, ವಿಳಂಬದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

