ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ 15 ರು. ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 08: ಸತತ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು15 ರುಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ತಯಾರಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ದರ ಇಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ತಯಾರಕರ ಸಂಘಗಳಾದ ಎಸ್‌ಇಎಐ, ಐವಿಪಿಎ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಒಪಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

"ತಯಾರಕರು, ಸಂಸ್ಕರಣೆದಾರರು ವಿತರಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಲಾಭವನ್ನು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The Centre has asked the edible oil associations to ensure reduction in the maximum retail price of edible oils by up to Rs 15 per litre, with immediate effect. The edible oil prices in the international market are witnessing a dramatic fall.