ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲ್ಲ!

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 18: ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮಸೂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ !

ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ, 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೇಂದ್ರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡಾ ದಾವೋಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

English summary

The Centre is unlikely to introduce the much-awaited cryptocurrency bill in the upcoming budget session of Parliament as it wants to hold more discussions and build consensus on the regulatory framework.