ಬಜೆಟ್ 2022: ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಲೋಹಗಳ ಆಮದು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ

Business

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 19: ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ (GJEPC) ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 4 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2023 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಜ್ಯೂವೆಲರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, SNZ ನಲ್ಲಿ ಒರಟು ವಜ್ರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣ ಮಂಡಳಿಯು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಲಿನ್ ಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಈಗ $ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ವಜ್ರಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಿಂದ 2.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ನೀತಿಗಳು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ವಲಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ನಂತರ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣದ ಉದ್ಯಮ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇಗ ತಗ್ಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ MSME ಆಭರಣಕಾರರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ: ಚಿನ್ನದ ನಗದೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಜಿಎಂಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಜೆಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಉದ್ಯಮ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ 22K ಸಿದ್ಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಜೆಸಿ ಕೇಳಿದೆ.

English summary

The Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) has urged the Centre to reduce import duty on precious metals such as gold, silver and platinum from 7.5 per cent to 4 per cent.