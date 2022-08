ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಂಟಲು ನೋವು!

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್‌.2: ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಮುಂಗಾರು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಗಂಟಲು ನೋವು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಒದ್ದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗರು ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಎನ್‌ಸಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ. ವೈ. ಕೃಷ್ಣಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಉನ್ನತಿ ಕುಮಾರಿ ಎಂಬ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಂಟಲು ನೋವಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ -19 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂತು.

ಆದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹವಾಮಾನವು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

