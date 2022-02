ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೂ ಜೆಟ್

Ballari

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22; ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೂ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಂದಾಲ್ (ತೋರಣಗಲ್ಲು) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪುನಃ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್-ವಿದ್ಯಾನಗರ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಗರ-ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಡುವೆ ಟ್ರೂ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Glad that Tru jet is resuming flight services for

Hyderabad-Vidyanagar (Jindal-Toranagal)-Hyderabad

& Vidyanagar-Bengaluru-Vidyanagar as well as Bengaluru-Bidar-Bengaluru that were halted for sometime, after persuasion by the IDD GOK and the Union Ministry of Civil Aviation.

