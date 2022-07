ಅಗ್ನಿಪಥ ನೇಮಕಾತಿ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಸೇರಲು 10 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಣಿ

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 4: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಜುಲೈ 30 ರವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಡಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ 2800 ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವಿಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕಾಪಡೆಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 3000 ನೌಕಾ 'ಅಗ್ನಿವೀರ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ.

"ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೌಕಾಪಡೆಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಾವಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎನ್‌ಎಸ್ (INS) ಚಿಲ್ಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನಾವಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

The Indian Navy had announced the commencement of the registration process under the Agnipath recruitment scheme on 1 July. Around 10,000 females have registered for the process within days of opening the portal.