ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 5ಜಿ ಮಾರಕವೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Features

oi-Mahesh Malnad

ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ 5G ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾಯುಯಾನದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದಾಜು 1.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಿಂದ 5G ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.

Fact Check: 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ನಿಂದ ಕೊರೊನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ರನ್‌ವೇಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ, 5G ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ 5ಜಿ ಸೇವೆಯು ವಾಯುಯಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯ 5G ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2021 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ C ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ 3.7-3.98 GHz ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $80 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ AT&T ಮತ್ತು ವೆರಿಝೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ $80 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರು 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ CTIA ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳು 5G ಯ C-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಯೋಜಿಸಿವೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?

ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (FAA) ಹೊಸ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಇದು ವಿಮಾನವು ನೆಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು 4.2-4.4 GHz ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹರಾಜಿನ ಆವರ್ತನಗಳು(frequencies) ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ.

ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ರೀಡ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಫರ್ ಜೋನ್

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಫರ್ ವಲಯ ರಚನೆ ರನ್‌ವೇ ಸುತ್ತಲೂ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಯ ಸುಮಾರು 2 ಮೈಲಿಗಳಿಂದ (3.2 ಕಿ.ಮೀ) 5G ಟವರ್​ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 50 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಕಾಟ್ ಕಿರ್ಬಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು FAA ಯ 5G ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸುಮಾರು 40 ದೊಡ್ಡ ಯುಎಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. US ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ದೈನಂದಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಶೇ4 ವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ, ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಹೊಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಕಿರ್ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೇವೆಯು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 5G ಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಹರಾಜಾದ ಕೆಲವು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ರೇಡಿಯೊಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 5G ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ವೆರಿಝೋನ್ ಮತ್ತು AT&T ಗಳು C ಬ್ಯಾಂಡ್ 5G ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆಯೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸುಮಾರು 50 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ?

2019 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ 3.4-3.8 GHz ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 5G ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಿರುವ ಸೇವೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ 27 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

31 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (EASA), ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು US ವಾಯುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

FAA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ (3.6-3.8 GHz) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ (4.2-4.4 GHz) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 5G ಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವೆರಿಝೋನ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ಆವರ್ತನವು 3.42-3.7 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಲ್ಲಿ 5G ಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.

"ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ವಾಹಕಗಳು ಈಗ 5G ಗಾಗಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 4.2-4.4 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೇಡಿಯೊ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪು CTIA ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The chief executives of major US passenger and cargo airlines have warned of a "catastrophic" aviation crisis this week as AT&T and Verizon deploy new 5G services.