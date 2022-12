Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 6: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 13ನೇ ಕಂತು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 12ನೇ ಕಂತನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಕಂತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ರೂ.30ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ 6,000 ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮೂರು ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 12ನೇ ಕಂತಾಗಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 2022 ರ ಎರಡನೇ ಕಂತು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 13ನೇ ಕಂತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು

ಹಂತ 1: ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ pmkisan.gov.in ತೆರೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 2: ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಕೆವೈಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 4: ಹುಡುಕಾಟದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 5: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ರಚಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 6: 'ದೃಢೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹಂತ 7: ಅಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಎಕೈಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

English summary

The 13th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana will be credited to farmers' bank accounts by the end of this month. The 12th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana was distributed by the government in October.