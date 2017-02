ಉಗ್ರ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ?

ಉಗ್ರ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಹಫೀಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ

English summary

In a surprise move Pakistan on Saturday listed Lashkar-e-Taiba founder Hafiz Saeed and four of his aides under the Anti-Terrorism Act. This would impose further restrictions on his movements. Saeed is currently under house arrest.