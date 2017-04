ಮಂಗಳೂರು: ಮೇಯರ್ ಮೇಡಂ, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ?

"ಅನುಮತಿರಹಿತ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿದೆ,” ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಯಾಕೋ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

New mayor of Mangaluru Kavita Sanil had said that there will not be a single banner in Mangaluru city from April 1st. But removal of Banners from Apr 1 probably was Mayor’s ‘April Fool Day’ Joke.