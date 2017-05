ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭ

ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಜಾಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜನ ಕೂಡಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Most effective hijama therapy has started in Venlakh hospital Mangalore. More than 300 people getting hijama therapy in the hospital in a month.