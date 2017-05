ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕೊರತೆ

1,000 ಬೆಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 12 ಬೆಡ್ಡುಗಳ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಐಸಿಯು ಹಾಗೂ 7 ಬೆಡ್ಡುಗಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಐಸಿಯು ಇದೆ. ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10- 12 ರೋಗಿಗಳು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

English summary

Venlock hospital of Mangaluru is now in trouble. Day by day number of patients are increasing but for the treatment of patients no beds are available.