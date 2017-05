ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆ -ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Delhi High Court on May 2nd directed the Central Board of Secondary Education (CBSE) to ensure that the schools affiliated to it must not indulge in commercial activities, such as selling books and uniforms, inside their campuses. Here are the few public reactions from Mangaluru based on the Delhi court order.